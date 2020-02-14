В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера

"Участковый доложил о произошедшем в дежурную часть отделения полиции и приступил к поиску преступника. Он выяснил, что около дома потерпевшего видели ранее судимого 18-летнего жителя поселка Афанасьево. Установив, к кому молодой человек мог приехать в гости, полицейский направился по этому адресу. В доме он увидел не только юношу, но и его приятеля – тоже ранее судимого мужчину, одежда которого была в крови", - говорится в сообщении ведомства.