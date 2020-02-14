Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T17:31+0300
https://ria.ru/20200214/1564794641.html
В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера
https://cdn24.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:196:2831:1788_1036x0_80_0_0_71798c64866e49ebce3d2e170f124c84.jpg
РИА Новости

В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера

17:31 14.02.2020
387
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Участковый уполномоченный в Кировской области обнаружил и задержал двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве 80-летнего пенсионера, сообщает УМВД по Кировской области.
Утром 13 февраля к старшему участковому уполномоченному полиции Николаю Казакову обратилась жительница села Бисерово с сообщением о том, что она нашла своего брата - мужчину 1939 года рождения - мертвым. Капитан полиции незамедлительно прибыл в дом пенсионера. На теле пожилого мужчины были следы от множественных ударов, в том числе поленом, которое было обнаружено тут же.
Медицинская сестра в больничной палате
22 января, 11:15
В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками
"Участковый доложил о произошедшем в дежурную часть отделения полиции и приступил к поиску преступника. Он выяснил, что около дома потерпевшего видели ранее судимого 18-летнего жителя поселка Афанасьево. Установив, к кому молодой человек мог приехать в гости, полицейский направился по этому адресу. В доме он увидел не только юношу, но и его приятеля – тоже ранее судимого мужчину, одежда которого была в крови", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что участковый удерживал обоих мужчин, не давая скрыться, до прибытия следственно-оперативной группы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 декабря 2019, 10:56
СК разбирается в инциденте со смертью пенсионера в подъезде в Хакасии
"Подозреваемых доставили в отдел. Они признались в убийстве и рассказали, что пришли к пенсионеру, чтобы попросить денег в долг. Когда тот отказал им, они избили его. После того как хозяин умер, злоумышленники обыскали дом, но денег так и не нашли", - отмечается в сообщении.
Следственным управлением СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
4001110
Обсудить 0
Кировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверит школу, где педагога заподозрили в связи с учеником
Мужчина с ружьем
Житель Кабардино-Балкарии ранил в голову семилетнюю девочку из ружья
Конституция Российской Федерации
Эксперт оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
Зал судебных заседаний
В Москве осудили директора "Пятерочки", побившую посетителя
Мэрия Новосибирска
СГК в 2020 году достроит теплотрассу над станцией метро в Новосибирске
Банкомат
Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
Певец Филипп Киркоров
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Военнослужащие афганской национальной армии
Источник: в Афганистане полицейский убил коллег и перешел к талибам
Автомобиль Следственного комитета России
В Кирове нашли тело мужчины в вырытой для ремонта теплотрассы траншее
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Алексей Спасский
Бывший глава Каширы возглавил Ленинский городской округ в Подмосковье
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Артамонов может возглавить бюджетный комитет Совфеда, сообщил источник
Нигерия
Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния