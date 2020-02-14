В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Участковый уполномоченный в Кировской области обнаружил и задержал двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве 80-летнего пенсионера, сообщает УМВД по Кировской области.
Утром 13 февраля к старшему участковому уполномоченному полиции Николаю Казакову обратилась жительница села Бисерово с сообщением о том, что она нашла своего брата - мужчину 1939 года рождения - мертвым. Капитан полиции незамедлительно прибыл в дом пенсионера. На теле пожилого мужчины были следы от множественных ударов, в том числе поленом, которое было обнаружено тут же.
"Участковый доложил о произошедшем в дежурную часть отделения полиции и приступил к поиску преступника. Он выяснил, что около дома потерпевшего видели ранее судимого 18-летнего жителя поселка Афанасьево. Установив, к кому молодой человек мог приехать в гости, полицейский направился по этому адресу. В доме он увидел не только юношу, но и его приятеля – тоже ранее судимого мужчину, одежда которого была в крови", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что участковый удерживал обоих мужчин, не давая скрыться, до прибытия следственно-оперативной группы.
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"Подозреваемых доставили в отдел. Они признались в убийстве и рассказали, что пришли к пенсионеру, чтобы попросить денег в долг. Когда тот отказал им, они избили его. После того как хозяин умер, злоумышленники обыскали дом, но денег так и не нашли", - отмечается в сообщении.
Следственным управлением СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.