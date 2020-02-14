Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T17:30+0300
https://ria.ru/20200214/1564794574.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 67 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/156368/51/1563685124_143:0:1249:622_1036x0_80_0_0_312f75f09e887a39d5c9cca80f1f6387.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 67 человек

17:30 14.02.2020
699
© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Сингапура подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 67, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 14 февраля министерство здравоохранения подтвердило еще девять случаев заражения COVID-19 в Сингапуре. В данный момент ведется отслеживание контактов еще двух заразившихся для установления каких-либо связей с предыдущими случаями или с поездками в Китай", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Кроме того, два человека были выписаны из больницы.
"Всего 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больницы", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 17:09
Медведеву доложили о мерах по предупреждению завоза коронавируса
201200
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
Рекомендуем
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Минздрав Египта объявил о первом случае заражения коронавирусом
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Дезинфекция улицы в Пекине
Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Люди в защитных медицинских масках
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин поручил укрепить работу по профилактике эпидемий
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
СМИ: в Шанхае вылеченные от коронавируса решили сдать кровь больным
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния