В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 67 человек

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Власти Сингапура подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом , общее число заболевших достигло 67, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 14 февраля министерство здравоохранения подтвердило еще девять случаев заражения COVID-19 в Сингапуре. В данный момент ведется отслеживание контактов еще двух заразившихся для установления каких-либо связей с предыдущими случаями или с поездками в Китай", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, два человека были выписаны из больницы.

"Всего 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больницы", - говорится в сообщении.