В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 67 человек

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Сингапура подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 67, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 14 февраля министерство здравоохранения подтвердило еще девять случаев заражения COVID-19 в Сингапуре. В данный момент ведется отслеживание контактов еще двух заразившихся для установления каких-либо связей с предыдущими случаями или с поездками в Китай", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Кроме того, два человека были выписаны из больницы.
"Всего 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больницы", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380.