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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T19:14+0300
https://ria.ru/20200214/1564794339.html
Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564794107_0:0:1917:1079_1036x0_80_0_0_f5e122bd1a26a44d09a8f0e6af8be258.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

17:25 14.02.2020 (обновлено: 19:14 14.02.2020)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС.
На кадрах можно заметить, как объятый пламенем летательный аппарат падает на землю после попадания в него ракеты.
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Вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, это произошло в 13:40 в районе деревни Урем-Кубра, где базируются протурецкие вооруженные группировки. Весь экипаж погиб.
Это уже второй подобный случай за неделю. Одиннадцатого февраля террористы из организации "Джебхат ан-Нусра"* сбили вертолет сирийских ВВС, никому из членов экипажа спастись не удалось.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе провинции Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
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14 февраля, 18:35
Яков Нек
23501211
А вы не в курсе, кто главный Гарант Конституции? Который сам ее нарушил уже не один раз
14 февраля, 19:11
Яков Нек
23000010
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