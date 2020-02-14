Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

На кадрах можно заметить, как объятый пламенем летательный аппарат падает на землю после попадания в него ракеты.

Это уже второй подобный случай за неделю. Одиннадцатого февраля террористы из организации "Джебхат ан-Нусра"* сбили вертолет сирийских ВВС, никому из членов экипажа спастись не удалось.

Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе провинции Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.