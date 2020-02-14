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2020-02-14T17:24+0300
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Итальянский депутат назвал позицию Путина по "папе и маме" разумной
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РИА Новости

Итальянский депутат назвал позицию Путина по "папе и маме" разумной

17:24 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РИМ, 14 фев - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в России не будет родителя номер один и номер два, является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей, заявил РИА Новости депутат итальянского парламента от партии "Лига" Вито Коменчини.
Путин накануне на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама".
"Четкие, справедливые и разумные слова. Защищать естественный вид семьи является фундаментальной задачей, потому что только такой тип семьи уважает и сочетается с нашими христианскими ценностями. Наша партия "Лига" рассуждает точно в таком же направлении", - сказал Коменчини.
Он напомнил, что в бытность лидера "Лиги" Маттео Сальвини главой МВД тот убрал из системы официальных анкет термины "родитель 1" и "родитель 2", вернув в них "мать" и "отца".
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"Мы выступаем за защиту общества, которое состоит из личностей, а не номеров", - отметил депутат от "Лиги".
По словам Коменчини, позиция Путина является "прекрасным примером защиты традиционного общества и ценностей, на котором оно основано", а также прав христиан, "которые зачастую преследуются в различных регионах мира".
"Мы надеемся, что европейское общество тоже может засиять в подобном ключе", - заключил парламентарий.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
13 февраля, 18:24
"Будет папа и мама". О чем говорил Путин на встрече по Конституции
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