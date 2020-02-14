Итальянский депутат назвал позицию Путина по "папе и маме" разумной

РИМ, 14 фев - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в России не будет родителя номер один и номер два, является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей, заявил РИА Новости депутат итальянского парламента от партии "Лига" Вито Коменчини.
Путин накануне на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама".
"Четкие, справедливые и разумные слова. Защищать естественный вид семьи является фундаментальной задачей, потому что только такой тип семьи уважает и сочетается с нашими христианскими ценностями. Наша партия "Лига" рассуждает точно в таком же направлении", - сказал Коменчини.
Он напомнил, что в бытность лидера "Лиги" Маттео Сальвини главой МВД тот убрал из системы официальных анкет термины "родитель 1" и "родитель 2", вернув в них "мать" и "отца".
"Мы выступаем за защиту общества, которое состоит из личностей, а не номеров", - отметил депутат от "Лиги".
По словам Коменчини, позиция Путина является "прекрасным примером защиты традиционного общества и ценностей, на котором оно основано", а также прав христиан, "которые зачастую преследуются в различных регионах мира".
"Мы надеемся, что европейское общество тоже может засиять в подобном ключе", - заключил парламентарий.
13 февраля, 18:24"Будет папа и мама". О чем говорил Путин на встрече по Конституции