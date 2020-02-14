Итальянский депутат назвал позицию Путина по "папе и маме" разумной

"Четкие, справедливые и разумные слова. Защищать естественный вид семьи является фундаментальной задачей, потому что только такой тип семьи уважает и сочетается с нашими христианскими ценностями. Наша партия "Лига" рассуждает точно в таком же направлении", - сказал Коменчини.