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Адвокат оценил шансы получить от Канады документы по геноциду в Ейске
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РИА Новости

Адвокат оценил шансы получить от Канады документы по геноциду в Ейске

17:22 14.02.2020 (обновлено: 18:30 14.02.2020)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Канада с равной вероятностью как пойдет навстречу, так и откажется помочь России с расследованием против возможного нацистского преступника Гельмута Оберлендера, считает известный адвокат Дмитрий Аграновский.
СК РФ обратился в Канаду после того, как РИА Новости минувшей осенью опубликовало архивные документы о казни зондеркомандой СС 214 детдомовцев в Ейске в 1942 году. Оберлендер - этнический немец, родившийся на Украине – служил в этом подразделении переводчиком и утверждает, что не причастен к преступлениям против мирных людей.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
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"[Шанс получить от Канады необходимые документы] 50 на 50. На месте канадцев, я бы их предоставил. Поддерживать нацистов в современном мире не принято", - сказал Аграновский РИА Новости.
Он напомнил, что у таких преступлений нет срока давности, "никогда не поздно провести расследование, даже если виновники уже мертвы, хотя некоторые еще живы".
"Хорошо, что к этой теме возвращаются. Есть такое выражение - "никто не забыт, ничто не забыто"", - отметил юрист.
Оберлендер после войны смог избежать задержания, через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его лишили в минувшем декабре за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
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Историки предоставили следствию документы об убийстве детей в Ейске
РИА Новости ранее опубликовало три акта исследований захоронений жертв этой акции – все они были инвалидами. В документах обозначены фамилии детей, их даты рождения, места прибытия и национальности - русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Среди погибших оказались как минимум два ребенка, у которых в графе "национальность" значилось "немец".
По крайней мере один ребенок при расправе выжил – как рассказал впоследствии его сын, отец, на тот момент 14-15-летний мальчик, был на подсобном хозяйстве детдома, и нацисты его не нашли. Уже потом, когда появилась такая возможность, ребенок вернулся в Крым (изначально детдом именно из Симферополя), где его потомки живут до сих пор.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
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Биография Гельмута Оберлендера
1010221
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Гельмут ОберлендерБез срока давностиСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий АграновскийКанадаЕйскРеспублика КрымВ мире
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