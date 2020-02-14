Адвокат оценил шансы получить от Канады документы по геноциду в Ейске

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Канада с равной вероятностью как пойдет навстречу, так и откажется помочь России с расследованием против возможного нацистского преступника Гельмута Оберлендера, считает известный адвокат Дмитрий Аграновский

СК РФ обратился в Канаду после того, как РИА Новости минувшей осенью опубликовало архивные документы о казни зондеркомандой СС 214 детдомовцев в Ейске в 1942 году. Оберлендер - этнический немец, родившийся на Украине – служил в этом подразделении переводчиком и утверждает, что не причастен к преступлениям против мирных людей.

"[Шанс получить от Канады необходимые документы] 50 на 50. На месте канадцев, я бы их предоставил. Поддерживать нацистов в современном мире не принято", - сказал Аграновский РИА Новости.

Он напомнил, что у таких преступлений нет срока давности, "никогда не поздно провести расследование, даже если виновники уже мертвы, хотя некоторые еще живы".

"Хорошо, что к этой теме возвращаются. Есть такое выражение - "никто не забыт, ничто не забыто"", - отметил юрист.

Оберлендер после войны смог избежать задержания, через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его лишили в минувшем декабре за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.

РИА Новости ранее опубликовало три акта исследований захоронений жертв этой акции – все они были инвалидами. В документах обозначены фамилии детей, их даты рождения, места прибытия и национальности - русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Среди погибших оказались как минимум два ребенка, у которых в графе "национальность" значилось "немец".