Профсообщество ожидает принятие закона о молодежной политике

"Сейчас, если появится такое отражение в государственном документе, то на него уже можно будет ссылаться. И мне кажется, что это будет означать некую этапность: возможно, следующим шагом будет принят закон о молодежной политике, который очень долго обсуждается, и его ждет молодежь", - подчеркнул Киселев, добавив, что в целом сегодня государство уже очень многое делает для поддержки молодежной сферы.