Профсообщество ожидает принятие закона о молодежной политике

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В профессиональном сообществе давно ждали закрепления статуса молодежной политики в Конституции РФ, это даст мощный импульс развития молодежной сфере, следующим шагом должно стать принятие соответствующего федерального закона, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию заявил, что считает правильным закрепить в основном законе положение о молодежной политике и прописать, что она является предметом совместного ведения РФ и субъектов федерации.
"Этот опрос действительно очень важный и актуальный. Потому что эту поправку ждали, ее обсуждали в кулуарах и поддерживали. Запрос родился давно", - поделился своим мнением руководитель центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев.
Он напомнил, что на сегодняшний день в конституции нет даже упоминания слова "молодежь". Зачастую молодежная политика в России реализуется "по остаточному принципу", и роль органов по делам молодежи оценивается "не в полной мере". Киселев обратил внимание на то, что большинство олимпийских чемпионов, учёных и других выдающихся людей в России - это молодежь. Их роль должна быть отмечена, и "их вовлечённость в развитие страны должна быть максимальной", отметил он.
"Сейчас, если появится такое отражение в государственном документе, то на него уже можно будет ссылаться. И мне кажется, что это будет означать некую этапность: возможно, следующим шагом будет принят закон о молодежной политике, который очень долго обсуждается, и его ждет молодежь", - подчеркнул Киселев, добавив, что в целом сегодня государство уже очень многое делает для поддержки молодежной сферы.
Гендиректор АНО "Центр развития культурных инициатив" Сергей Першин также отметил актуальность предложенных изменений Конституции и заявил о всецелой поддержке этой инициативы.
"В современном динамично меняющемся мире молодежь - это один из основных ресурсов нашей страны... Не замечать этого сегодня нельзя. Тот факт, что на это обратили внимание на таком высоком уровне, вызывает чувства оптимизма. Конституция, как основной документ, сохраняя преемственность незыблемым ценностям, в том числе, должен отвечать и на вызовы будущего", - сказал Першин.
Предложение о закреплении статуса молодежной политики в основном законе страны поддержал и глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Он также призвал молодое поколение РФ проявить гражданскую позицию, "сознательность" и принять участие в общероссийском голосовании за изменение конституции.