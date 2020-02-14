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СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета на Ямале
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РИА Новости

СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета на Ямале

17:18 14.02.2020 (обновлено: 17:30 14.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, где погибли два человека, могла произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности, а также неблагоприятных метеоусловий, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, в 400-500 метрах от порта Саббета произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании "Скол", который следовал из Гыданского полуострова в порт Саббетта. На борту воздушного судна находилось 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.
"Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия", - говорится в сообщении ведомства.
Добавляется, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалистов Уральского следственного управления на транспорте СК России, оперативных сотрудников транспортной полиции.
"Уральским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой погибло два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеЯмало-Ненецкий автономный округМи-8Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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