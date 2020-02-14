Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма Южно-Китайского моря , это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер , выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия без оглядки на международное право аннексировала Крым... Это сделало военную силу и насильственное перемещение границ на европейском континенте снова средством политики", - сказал Штайнмайер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Штайнмайер добавил, что и Китай "выборочно признает международное право там, где речь идет о собственных интересах", к примеру, в Южно-Китайском море, а также в отношении национальных меньшинств в самой КНР. Подобные действия, по словам Штайнмайера, "вредят нам всем".

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.

Также Китай подвергается критике из-за сообщений экспертов ООН о том, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. МИД КНР заявлял, что это не соответствует действительности.

В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.