Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T17:17+0300
https://ria.ru/20200214/1564793830.html
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
https://cdn21.img.ria.ru/images/150755/93/1507559356_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_d51af80b4b1dd44313febc51fd8be9d7.jpg
РИА Новости

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

17:17 14.02.2020
14132
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"Россия без оглядки на международное право аннексировала Крым... Это сделало военную силу и насильственное перемещение границ на европейском континенте снова средством политики", - сказал Штайнмайер.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
16 января, 13:11Послание президента России Федеральному собранию
Международное право должно быть универсально приемлемым, заявил Лавров
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Штайнмайер добавил, что и Китай "выборочно признает международное право там, где речь идет о собственных интересах", к примеру, в Южно-Китайском море, а также в отношении национальных меньшинств в самой КНР. Подобные действия, по словам Штайнмайера, "вредят нам всем".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
14 октября 2019, 17:48
Матвиенко призвала укрепить роль международного права в отношениях стран
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.
Также Китай подвергается критике из-за сообщений экспертов ООН о том, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. МИД КНР заявлял, что это не соответствует действительности.
Владимир Джабаров
18 января, 13:58
В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
7523057194
Обсудить 20
Южно-Китайское мореФранк-Вальтер ШтайнмайерСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиРеспублика КрымМюнхенБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А действия ФРГ в 2013 году на Украине он уже забыл? Ничего тогда Германия не нарушила? Ещё раз убеждаюсь в вырождении западноевропейских политиков как профессионалов.
14 февраля, 17:45
Владимир Белогорский
7610000
днище за днищем проднище западное)))
14 февраля, 17:19
Руслан Якубик
5680001
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния