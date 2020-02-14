В Москве осудили директора "Пятерочки", побившую посетителя

Она отметила, что сотрудники магазина задержали мужчину при попытке вынести из магазина продуктов на 30 тысяч рублей. "Директор магазина потребовала от потерпевшего возместить ущерб, нанесла мужчине три удара рулоном стрейч-пленки в область головы и рук, после чего потерпевший со своего банковского счета перевел деньги на карту работника "Пятерочки", которые были обналичены и внесены в кассу магазина", - сказала пресс-секретарь.