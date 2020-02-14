В Москве осудили директора "Пятерочки", побившую посетителя

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к условному сроку директора "Пятерочки", которая побила рулоном стрейч-пленки посетителя, пытавшегося вынести товар на 30 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Она отметила, что сотрудники магазина задержали мужчину при попытке вынести из магазина продуктов на 30 тысяч рублей. "Директор магазина потребовала от потерпевшего возместить ущерб, нанесла мужчине три удара рулоном стрейч-пленки в область головы и рук, после чего потерпевший со своего банковского счета перевел деньги на карту работника "Пятерочки", которые были обналичены и внесены в кассу магазина", - сказала пресс-секретарь.
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Затем мужчина обратился с заявлением в полицию. В итоге директора признали виновной в самоуправстве с применением насилия (статья 330 УК РФ), вину она признала, раскаялась, дело было рассмотрено в особом порядке.
"Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу", - отметила пресс-секретарь.
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