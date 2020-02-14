В ЯНАО готовы оказать помощь пострадавшим при жесткой посадке Ми-8

"Власти ЯНАО выражают соболезнования родственникам погибших. Регион готов оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при инциденте в вахтовом поселке Сабетта", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным окружного управления МЧС, днем в пятницу примерно в 500 метрах от порта Сабетта вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол" угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, погибли двое - командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также семь пассажиров выбрались из вертолета самостоятельно. Их состояние не уточняется.