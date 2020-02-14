В ЯНАО готовы оказать помощь пострадавшим при жесткой посадке Ми-8

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в районе порта Сабетта, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.
"Власти ЯНАО выражают соболезнования родственникам погибших. Регион готов оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при инциденте в вахтовом поселке Сабетта", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным окружного управления МЧС, днем в пятницу примерно в 500 метрах от порта Сабетта вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол" угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, погибли двое - командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также семь пассажиров выбрались из вертолета самостоятельно. Их состояние не уточняется.
В надзорном ведомстве отмечали, что вертолет летел в Сабетту из Красноярского края, назначение рейса - вахтовые перевозки. В связи с жесткой посадкой прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ранее проверку организовало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.