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В ЯНАО готовы оказать помощь пострадавшим при жесткой посадке Ми-8
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РИА Новости

В ЯНАО готовы оказать помощь пострадавшим при жесткой посадке Ми-8

17:10 14.02.2020
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© Фото : Авиакомпания СКОЛВертолет Ми-8Т авиакомпании "Скол"
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
© Фото : Авиакомпания СКОЛ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в районе порта Сабетта, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.
"Власти ЯНАО выражают соболезнования родственникам погибших. Регион готов оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при инциденте в вахтовом поселке Сабетта", - сказал собеседник агентства.
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СК проведет проверку после жесткой посадки МИ-8 на Ямале
Согласно данным окружного управления МЧС, днем в пятницу примерно в 500 метрах от порта Сабетта вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол" угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, погибли двое - командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также семь пассажиров выбрались из вертолета самостоятельно. Их состояние не уточняется.
В надзорном ведомстве отмечали, что вертолет летел в Сабетту из Красноярского края, назначение рейса - вахтовые перевозки. В связи с жесткой посадкой прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ранее проверку организовало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРоссияПроисшествия
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