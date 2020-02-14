"Крымские морские порты" сократят персонал для избежания банкротства

"Финансовые средства от осуществления производственной деятельности всех филиалов ГУП РК "Крымские морские порты" не позволяют покрыть расходы предприятия. Анализ финансового состояния предприятия, наличия существующих грузопотоков показал, что оптимизация штатной численности является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета Республики Крым... С целью недопущения банкротства и ликвидации ГУП РК "Крымские морские порты" принято решение об оптимизации структуры предприятия", - отметили в министерстве.