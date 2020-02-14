"Крымские морские порты" сократят персонал для избежания банкротства

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Предприятие "Крымские морские порты" сократит персонал во избежание банкротства, сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
"Финансовые средства от осуществления производственной деятельности всех филиалов ГУП РК "Крымские морские порты" не позволяют покрыть расходы предприятия. Анализ финансового состояния предприятия, наличия существующих грузопотоков показал, что оптимизация штатной численности является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета Республики Крым... С целью недопущения банкротства и ликвидации ГУП РК "Крымские морские порты" принято решение об оптимизации структуры предприятия", - отметили в министерстве.
27 декабря 2019, 18:42В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
При этом в пресс-службе заверили, что все необходимые меры по соблюдению прав работников предприятия принимаются. Каждая кандидатура рассматривается индивидуально, учитывается квалификация, семейное положение, возраст и другие социальные вопросы.
"Работникам, получившим уведомление, предоставляются все существующие и создаваемые в результате оптимизации вакансии для возможности дальнейшего продолжения работы", - подчеркнули в ведомстве. В частности, предоставляются варианты трудоустройства и возможность переобучения.
Государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты" создано постановлением Госсовета Республики Крым 26 апреля 2014 года. В состав предприятия входят пять морских портов: Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба. Основной вид деятельности – прием и обслуживание судов, перевалка и переработка грузов. Порты попали под западные санкции после воссоединения полуострова с Россией.