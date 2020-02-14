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В "Ростелекоме" рассказали о ситуации с планшетами для переписи
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РИА Новости

В "Ростелекоме" рассказали о ситуации с планшетами для переписи

17:09 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкСтенд российской телекоммуникационной компании "Ростелеком"
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Стенд российской телекоммуникационной компании "Ростелеком". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Существенных проблем с поставками комплектующих для планшетов, с помощью которых будет проводиться Всероссийская перепись населения в 2020 году, нет, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме".
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. По данным издания, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной. В свою очередь в Росстате РИА Новости сообщили, что поставка электронных устройств будет осуществлена в срок.
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"Полагаем, что проблема преувеличена. Поставки планшетов должны завершиться до 1 августа и время для работы еще есть", - заявили в "Ростелекоме".
В октябре в России стартует первая в истории страны цифровая перепись населения. Россияне смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале "Госуслуги", а переписчики будут использовать планшеты.
Провинция Хубей стала эпицентром эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)РостелекомКитайРоссияОбщество
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