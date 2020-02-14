В "Ростелекоме" рассказали о ситуации с планшетами для переписи

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Существенных проблем с поставками комплектующих для планшетов, с помощью которых будет проводиться Всероссийская перепись населения в 2020 году, нет, сообщили РИА Новости в Существенных проблем с поставками комплектующих для планшетов, с помощью которых будет проводиться Всероссийская перепись населения в 2020 году, нет, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме"

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. По данным издания, поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной. В свою очередь в Росстате РИА Новости сообщили, что поставка электронных устройств будет осуществлена в срок.

"Полагаем, что проблема преувеличена. Поставки планшетов должны завершиться до 1 августа и время для работы еще есть", - заявили в "Ростелекоме".

В октябре в России стартует первая в истории страны цифровая перепись населения. Россияне смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале "Госуслуги", а переписчики будут использовать планшеты.