Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T17:10+0300
https://ria.ru/20200214/1564793172.html
Штайнмайер заявил о необходимости улучшать отношения России и ЕС
https://cdn22.img.ria.ru/images/155850/15/1558501557_0:237:2797:1810_1036x0_80_0_0_8bea9942727ce1235da03180a6e14651.jpg
РИА Новости

Штайнмайер заявил о необходимости улучшать отношения России и ЕС

17:07 14.02.2020 (обновлено: 17:10 14.02.2020)
524
© РИА Новости / Михаил МаркивМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
© РИА Новости / Михаил Маркив
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Европе нужно улучшение отношений с Россией, но не за счет других стран, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"Нам нужны другие, улучшенные отношения ЕС к России и России к ЕС. Я говорю это здесь, потому что это необходимо - обдумать будущие отношения с Россией, но ... не за счет государств и народов центральной Европы", - сказал президент.
Он добавил, что "настоящая европейская политика в отношении России не должна ... ограничиваться санкциями".
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
26 января, 06:58
Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы
71021121
Обсудить 1
Франк-Вальтер ШтайнмайерСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО встретится с Лавровым на полях Мюнхенской конференции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Источник сообщил о встрече Лаврова и Помпео в Мюнхене
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Мюнхенская конференция по безопасности
Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель
Сербский депутат заявил об антироссийской истерии в Европе
Здание американского Сената в Вашингтоне
Сенат США будет выступать за увеличение военной помощи для Украины
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
Американский сенатор предложил альтернативу ядерной сделке с Ираном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния