В Зарайской больнице открыто отделение МРТ

С просьбой об установке аппарата МРТ в минувшем году к губернатору обратилась местная жительница во время одного из телеэфиров. За счет средств регионального бюджета в больнице было установлено высокотехнологичное оборудование, сделан ремонт и реконструкция помещений для нового отделения, подобраны специалисты. Отделение МРТ будет работать в две смены и принимать около 20 пациентов в день - жителей не только Зарайска, но и близлежащих Озёр, Луховиц и Серебряных Прудов.