В Зарайской больнице открыто отделение МРТ

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Отделение магнитно-резонансной томографии открыто в больнице в подмосковном Зарайске по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба правительства Московской области.
С просьбой об установке аппарата МРТ в минувшем году к губернатору обратилась местная жительница во время одного из телеэфиров. За счет средств регионального бюджета в больнице было установлено высокотехнологичное оборудование, сделан ремонт и реконструкция помещений для нового отделения, подобраны специалисты. Отделение МРТ будет работать в две смены и принимать около 20 пациентов в день - жителей не только Зарайска, но и близлежащих Озёр, Луховиц и Серебряных Прудов.
"Точная диагностика лежит в основе правильной поставки диагноза, поэтому мы уделяем особое внимание закупке нового оборудования для наших лечебных учреждений и замене старой медтехники. Только в прошлом году мы закупили более 500 единиц медоборудования", - привели в пресс-службе комментарий областного министра здравоохранения Светланы Стригунковой, проверившей работу нового отделения.