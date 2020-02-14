Источник: в Афганистане полицейский убил коллег и перешел к талибам

Представители местной власти сообщили РИА Новости о начале расследования данного инцидента. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за случившееся.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.