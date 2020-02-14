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2020-02-14T16:59+0300
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Источник: в Афганистане полицейский убил коллег и перешел к талибам
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РИА Новости

Источник: в Афганистане полицейский убил коллег и перешел к талибам

16:59 14.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
КАБУЛ, 14 фев - РИА Новости. Полицейский в Афганистане убил шесть сотрудников правоохранительных органов в провинции Кундуз на севере страны, после чего примкнул к боевикам радикального движения "Талибан", сообщили местные источники корреспонденту РИА Новости в пятницу.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в четверг, отмечают источники.
Представители местной власти сообщили РИА Новости о начале расследования данного инцидента. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за случившееся.
Ранее в пятницу местный телеканал TOLO News сообщал, что не менее пяти детей погибли в результате взрыва в провинции Кундуз.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* террористическая организация, запрещенная в России
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Кундуз (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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