Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Плюсовая температура, сильный ветер, дожди, слякоть и пасмурное небо ожидают жителей столицы на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По словам синоптика, в выходные ожидается практически весенняя погода, будет появляться солнце. В дневные часы столбик термометра повысится до 3 градусов тепла, а ночью может опускаться до минус 5 градусов.
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"Но начиная с понедельника, все поменяется, атмосферное давление резко понизится, с запада придет тёплый воздух, пройдут дожди, будет слякотно, пасмурно и с температурой около плюс 3 градусов и ночью, и днем. То есть возвращение тёплой атлантической погоды, возвращение европейской зимы", - рассказал Синенков.
Также он добавил, что особенность погоды будет заключаться в сильном ветре, который будет развивать скорость до 12-15 метров в секунду.