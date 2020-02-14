Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

"Но начиная с понедельника, все поменяется, атмосферное давление резко понизится, с запада придет тёплый воздух, пройдут дожди, будет слякотно, пасмурно и с температурой около плюс 3 градусов и ночью, и днем. То есть возвращение тёплой атлантической погоды, возвращение европейской зимы", - рассказал Синенков.