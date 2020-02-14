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Стартовал полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СЗФО
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РИА Новости

Стартовал полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СЗФО

16:57 14.02.2020
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в Санкт-Петербурге
Полуфинал конкурса Учитель будущего в Санкт-Петербурге
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – стартовал в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Состязания среди команд учителей школ Северо-Западного федерального округа пройдут в течении трех дней. На полуфинале в Санкт-Петербурге собрались команды семи регионов округа: 43 команды из Санкт-Петербурга, две из Архангельской области, по одной команде от Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия.
"Конкурс охватил всю страну, мы пригласили к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, без ограничений по возрасту и стажу. На участие в проекте было подано более 39 тысяч заявок. Санкт-Петербург оказался лидером по количеству регистраций, из северной столицы их поступило 3115. В окружные полуфиналы прошли 1200 человек – 400 команд (по 50 команд в каждом округе России), участники которых справились с первым этапом – дистанционным тестированием наиболее успешно", привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
Конкурсные испытания полуфинала подготовлены в формате "педагогического триатлона", включающего в себя дебаты по дискуссионным вопросам, связанных с образованием, методический конструктор, на котором командам предстоит разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса, а также кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями, перевод проблем в область задач, разработка решений выявленных задач).
Очные полуфиналы будут проходить с 14 февраля по 22 марта в восьми городах: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Грозном, Уфе, Ростове-на-Дону и Солнечногорске Московской области. По итогам каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса, сообщил руководитель конкурса "Учитель будущего" Андрей Богданцев.
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В конкурсе "Учитель будущего" смогут участвовать студенты педвузов
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустила 19 ноября при поддержке министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.
В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра АНО "Россия – страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования.
Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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Образование - Общество
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