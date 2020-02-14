Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках

"После 2024 года, я думаю, законодательство будет пересмотрено, и усыновление станет возможным. Владимир Владимирович очень четко сказал, что пока он будет президентом, усыновления однополыми парами детей не будет. А поскольку он в 2024 году перестает быть президентом, соответственно, возможно все", - сказал РИА Новости Дубови.