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Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках
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РИА Новости

Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках

16:55 14.02.2020
7415
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови считает, что в России после 2024 года может быть пересмотрено законодательство в вопросе усыновления детей однополыми родителями и такое станет возможным.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два.
"После 2024 года, я думаю, законодательство будет пересмотрено, и усыновление станет возможным. Владимир Владимирович очень четко сказал, что пока он будет президентом, усыновления однополыми парами детей не будет. А поскольку он в 2024 году перестает быть президентом, соответственно, возможно все", - сказал РИА Новости Дубови.
По его словам, в Европе на эти заявления Путина вряд ли будут реагировать. "То, что сейчас уже говорят, и дальше будут говорить", - отметил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 16:05
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
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Венский университетВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ишь, размечтался... Не исключено, что после 2024 года Путина будут вспоминать как мягкого толерантного правителя)
14 февраля, 17:02
big_medved
1902002
Ближайшие два поколения - точно не позволят этой мерзости разползтись по нашей Родине. Мои дети воспитывают вкуков на традиционных ценностях, девочки - в бантиках, мальчики - в штанишках. Никакого бесовства.
14 февраля, 17:24
Светлана Писаренко
1700001
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