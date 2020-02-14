Европейский эксперт оценил слова Путина об однополых браках

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови считает, что в России после 2024 года может быть пересмотрено законодательство в вопросе усыновления детей однополыми родителями и такое станет возможным.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два.
"После 2024 года, я думаю, законодательство будет пересмотрено, и усыновление станет возможным. Владимир Владимирович очень четко сказал, что пока он будет президентом, усыновления однополыми парами детей не будет. А поскольку он в 2024 году перестает быть президентом, соответственно, возможно все", - сказал РИА Новости Дубови.
По его словам, в Европе на эти заявления Путина вряд ли будут реагировать. "То, что сейчас уже говорят, и дальше будут говорить", - отметил собеседник агентства.