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2020-02-14T20:43+0300
https://ria.ru/20200214/1564792394.html
Знаменитости признаются друг другу в любви в День святого Валентина
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РИА Новости

Знаменитости признаются друг другу в любви в День святого Валентина

20:43 14.02.2020
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© Victoria Beckham \ TwitterСвадьба Виктории и Дэвида Бекхэма. 4 июля 1999
Свадьба Виктории и Дэвида Бекхэма. 4 июля 1999
© Victoria Beckham \ Twitter
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские и зарубежные знаменитости в День святого Валентина в сети признаются другу другу в любви и поздравляют подписчиков. Для кого 14 февраля — лишний повод рассказать о своих чувствах — в материале РИА Новости.

Хью Джекман

"С Днем святого Валентина!"
Хью Джекман
актер

Павел Воля

"Все влюбленные — святые!
Это правда, это точно.
Между ними запятые.
Ведь в любви не нужно точек.
Чувства - это продолженье".
Павел Воля
шоумен, телеведущий

Альбина Джанабаева

"Так много слов о любви.. А любви-то слова не нужны".
Альбина Джанабаева
певица

Дэвид Бекхэм

"С праздником всех влюбленных!"
Дэвид Бекхэм
футболист, предприниматель

Нюша

"Когда ты рядом, я меняюсь. Я готова идти навстречу всему новому. Ты вдохновляешь, любимый, ты зажигаешь неиссякаемой энергией. Ты искренне удивляешься, ты искренне смеешься. Я принимаю и люблю в тебе абсолютно все".
Нюша
певица

Ольга Серябкина

"Уверена, что самый ценный подарок на 14 февраля – эмоции и впечатления. Те чувства, которые вы разделите друг с другом в этот день. И неважно, где вы их получите: в luxury месте или просто дома. Главное – ваша любовь. И даже если у вас нет второй половинки, то проведите это время особенно! Встретьтесь с друзьями, родными или про порадуйте себя чем-то. И дарите близким любовь".
Ольга Серябкина
певица

Венсан Кассель

"Как будто щекочу ребенка".
Венсан Кассель
актер

Анна Михайловская

"С праздником!"
Анна Михайловская
актриса

Елена Летучая

"Любите и будьте любимы".
Елена Летучая
телеведущая

Михаил Галусятн

"Галустяны".
Михаил Галустян
шоумен, актер
7020221
КультураОльга СерябкинаСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесПавел ВоляВенсан КассельХью ДжекманМихаил Галустян
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