Знаменитости признаются друг другу в любви в День святого Валентина

"Уверена, что самый ценный подарок на 14 февраля – эмоции и впечатления. Те чувства, которые вы разделите друг с другом в этот день. И неважно, где вы их получите: в luxury месте или просто дома. Главное – ваша любовь. И даже если у вас нет второй половинки, то проведите это время особенно! Встретьтесь с друзьями, родными или про порадуйте себя чем-то. И дарите близким любовь".

Ольга Серябкина певица певица