Знаменитости признаются друг другу в любви в День святого Валентина

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские и зарубежные знаменитости в День святого Валентина в сети признаются другу другу в любви и поздравляют подписчиков. Для кого 14 февраля — лишний повод рассказать о своих чувствах — в материале РИА Новости.
Хью Джекман
"С Днем святого Валентина!"
Павел Воля
"Все влюбленные — святые!
Это правда, это точно.
Между ними запятые.
Ведь в любви не нужно точек.
Чувства - это продолженье".
Это правда, это точно.
Между ними запятые.
Ведь в любви не нужно точек.
Чувства - это продолженье".
Альбина Джанабаева
"Так много слов о любви.. А любви-то слова не нужны".
Дэвид Бекхэм
"С праздником всех влюбленных!"
Нюша
"Когда ты рядом, я меняюсь. Я готова идти навстречу всему новому. Ты вдохновляешь, любимый, ты зажигаешь неиссякаемой энергией. Ты искренне удивляешься, ты искренне смеешься. Я принимаю и люблю в тебе абсолютно все".
Ольга Серябкина
"Уверена, что самый ценный подарок на 14 февраля – эмоции и впечатления. Те чувства, которые вы разделите друг с другом в этот день. И неважно, где вы их получите: в luxury месте или просто дома. Главное – ваша любовь. И даже если у вас нет второй половинки, то проведите это время особенно! Встретьтесь с друзьями, родными или про порадуйте себя чем-то. И дарите близким любовь".
Венсан Кассель
"Как будто щекочу ребенка".
Анна Михайловская
"С праздником!"
Елена Летучая
"Любите и будьте любимы".
Михаил Галусятн
"Галустяны".