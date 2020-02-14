МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

"Взыскать с МХАТ имени Горького... задолженность и стимулирующие надбавки, а также компенсацию морального вреда в размере 3 тысячи рублей", - огласила решение судья.

В иске фигурируют восемь актеров, каждый из которых получит по 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также задолженности и невыплаченные надбавки - общая сумма составила 709,5 тысяч рублей, следует из решения суда.

Коллективный иск, ответчиком по которому выступал МХАТ, поступил в суд в ноябре. В нем говорится, что актеры, отказавшиеся переходить на срочные трудовые договоры с сентября 2019 года, перестали получать ежеквартальные премии, а также были заменены в спектаклях. Актеры просят суд обязать работодателя предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором, взыскать премии и надбавки, а также выплатить каждому из них по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как ранее сообщал РИА Новости юрист театра Федор Кириллов, истцы заявили о "некоем дискриминационном подходе", но, по его мнению, из представленных доказательств усмотреть это невозможно. Он добавил, что в труппе достаточно актеров, которые не подписали срочный договор, но "при этом они спокойно работают".