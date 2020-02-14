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МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
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РИА Новости

МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

16:53 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать с МХАТ имени Горького... задолженность и стимулирующие надбавки, а также компенсацию морального вреда в размере 3 тысячи рублей", - огласила решение судья.
В иске фигурируют восемь актеров, каждый из которых получит по 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также задолженности и невыплаченные надбавки - общая сумма составила 709,5 тысяч рублей, следует из решения суда.
Коллективный иск, ответчиком по которому выступал МХАТ, поступил в суд в ноябре. В нем говорится, что актеры, отказавшиеся переходить на срочные трудовые договоры с сентября 2019 года, перестали получать ежеквартальные премии, а также были заменены в спектаклях. Актеры просят суд обязать работодателя предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором, взыскать премии и надбавки, а также выплатить каждому из них по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
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Как ранее сообщал РИА Новости юрист театра Федор Кириллов, истцы заявили о "некоем дискриминационном подходе", но, по его мнению, из представленных доказательств усмотреть это невозможно. Он добавил, что в труппе достаточно актеров, которые не подписали срочный договор, но "при этом они спокойно работают".
После назначения в декабре 2018 года художественным руководителем Эдуарда Боякова и перевода Татьяны Дорониной на пост президента театра в нем появилась группа артистов, которые выступают против происходящих во МХАТ перемен. В ноябре 2019 года ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ, с критикой Боякова. В ответ руководство и артисты МХАТ написали письмо в защиту худрука. На фоне этого Владимир Мединский, возглавлявший Минкультуры, пообещал, что министерство уделит внимание конфликту. По его мнению, принимать опрометчивые решения в данной ситуации нельзя, нужно с уважением относиться к мнению всех артистов.
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КультураНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна ДоронинаПресненский суд г. МосквыВладимир МединскийЭдуард БояковРоссияОбщество
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