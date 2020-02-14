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Толстой прокомментировал идею уроков полового воспитания в школах
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РИА Новости

Толстой прокомментировал идею уроков полового воспитания в школах

16:52 14.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уроки полового воспитания в российских школах нужны, но просвещение должно проводиться деликатно, в меру и без перегибов, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"В каждой семье, наверное, по-своему это делают, тут нет одного рецепта. Что касается школы, тоже надо объяснять, только без того, чтобы... как, допустим, в Германии, где они все время проецируют это на то, что личность человека не имеет половой определенности до 18 лет. И поэтому можно внушить девушке, что она мальчик, мальчику, что он должен себя чувствовать девушкой и сомневаться в том, каким человека родили и каким его создала природа", - заявил Толстой в ходе встречи с московскими студентами.
По его словам, в работе с подростками подобного важно не допустить.
"А все остальное в плане просвещения, наверное, нужно и правильно, просто это нужно делать деликатно и в меру... Я считаю, что об этом надо говорить, но не должно быть перебора", - считает политик.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Вчера, 15:39
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Петр ТолстойГосдума РФРоссияОбщество
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