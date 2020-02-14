Толстой прокомментировал идею уроков полового воспитания в школах

"В каждой семье, наверное, по-своему это делают, тут нет одного рецепта. Что касается школы, тоже надо объяснять, только без того, чтобы... как, допустим, в Германии, где они все время проецируют это на то, что личность человека не имеет половой определенности до 18 лет. И поэтому можно внушить девушке, что она мальчик, мальчику, что он должен себя чувствовать девушкой и сомневаться в том, каким человека родили и каким его создала природа", - заявил Толстой в ходе встречи с московскими студентами.