Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сын арестованного за хищения замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова утверждает, что неизвестные вымогают у него 150 миллионов рублей за свободу отца.

"Мне начали писать неизвестные с требованием выплатить 150 миллионов рублей, которых у меня и моей семьи никогда не было. В случае, если я этого не сделаю, моего отца ждет участь "не дожить" до суда или "сгнить в лагерях"", - рассказал Арслан Арсланов РИА Новости в пятницу.

По его словам, в среду на его телефон прошло сообщение с незнакомого номера якобы от Халила Арсланова: в смс было сказано, чтобы он связался с неким Игорем Борисовичем, однако Арслан не стал ничего отвечать.

На следующий день в Telegram ему пришло сообщение уже от самого "Игоря Борисовича", который велел собрать для него 150 миллионов рублей в долларах к вечеру субботы, рассказал собеседник агентства.

По словам Арсланова-младшего, он уже написал заявление с просьбой разобраться в ситуации на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина , директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова.

Комментарием этих ведомств агентство пока не располагает.

СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.

Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: по его словам, радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".

По его словам, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей его личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".