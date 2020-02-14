В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей

Ранее в паблике "Тольятти" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео, на котором стая собак напала на ребенка. На кадрах видно, как несколько псов бегут к школьнику, который гулял во дворе. Несколько раз собаки чуть не схватили ребенка за ноги, но он успел забежать в подъезд. Кроме того, по информации СУСК, ранее в СМИ также была опубликована информация о том, что бездомная собака напала на несовершеннолетнего около ТЦ "Мадагаскар" в Тольятти. По обоим фактам следователи начали проверки.