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В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей
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РИА Новости

В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей

16:45 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по Самарской области.
Ранее в паблике "Тольятти" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео, на котором стая собак напала на ребенка. На кадрах видно, как несколько псов бегут к школьнику, который гулял во дворе. Несколько раз собаки чуть не схватили ребенка за ноги, но он успел забежать в подъезд. Кроме того, по информации СУСК, ранее в СМИ также была опубликована информация о том, что бездомная собака напала на несовершеннолетнего около ТЦ "Мадагаскар" в Тольятти. По обоим фактам следователи начали проверки.
"По результатам проверок возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, администрация Тольятти заключила муниципальный контракт с фирмой на отлов 934 безнадзорных животных на общую сумму почти 4,3 миллиона рублей. Однако, по данным следователей, условия контракта исполняются не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей города.
Автомобиль прокуратуры России
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Следственный комитет России (СК РФ)Самарская областьТольяттиРоссияПроисшествия
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