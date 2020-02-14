В Тольятти возбудили дело после сообщений о нападении собак на детей

Ранее в паблике "Тольятти" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео, на котором стая собак напала на ребенка. На кадрах видно, как несколько псов бегут к школьнику, который гулял во дворе. Несколько раз собаки чуть не схватили ребенка за ноги, но он успел забежать в подъезд. Кроме того, по информации СУСК, ранее в СМИ также была опубликована информация о том, что бездомная собака напала на несовершеннолетнего около ТЦ "Мадагаскар" в Тольятти. По обоим фактам следователи начали проверки.
"По результатам проверок возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, администрация Тольятти заключила муниципальный контракт с фирмой на отлов 934 безнадзорных животных на общую сумму почти 4,3 миллиона рублей. Однако, по данным следователей, условия контракта исполняются не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей города.
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