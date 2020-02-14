Белгородских чиновников оденут в униформу

"Форменная одежда предназначена для тех сотрудников администрации города, которые осуществляют функции муниципального контроля. В середине весны в нее облачатся 90 специалистов городских управ. В перспективе это нововведение может распространиться и на других должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. Это ряд сотрудников комитета имущественных и земельных отношений, управления потребительского рынка, некоторые специалисты департамента городского хозяйства", - говорится в сообщении, предоставленном мэрией.