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Белгородских чиновников оденут в униформу
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РИА Новости

Белгородских чиновников оденут в униформу

16:44 14.02.2020
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области. Архивное фото
БРЯНСК, 14 фев – РИА Новости. Специалисты городских управ Белгорода в сфере муниципального контроля будут носить специально разработанную для них униформу, сообщили РИА Новости в администрации города Белгорода.
Соответствующее распоряжение подписал в конце января мэр города Юрий Галдун. В распоряжении РИА Новости имеются эскизы формы в темно-синих тонах, которая разработана для сотрудников управ в летнем и зимнем повседневном и парадном вариантах. Женский вариант форменной одежды предусматривает рубашку и брюки для повседневного ношения, а также рубашку и юбку – для парадного.
"Форменная одежда предназначена для тех сотрудников администрации города, которые осуществляют функции муниципального контроля. В середине весны в нее облачатся 90 специалистов городских управ. В перспективе это нововведение может распространиться и на других должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. Это ряд сотрудников комитета имущественных и земельных отношений, управления потребительского рынка, некоторые специалисты департамента городского хозяйства", - говорится в сообщении, предоставленном мэрией.
Как пояснили в мэрии, первыми уже в марте в форму оденутся сотрудники управления административной технической инспекции.
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