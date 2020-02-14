Российское посольство в Вене поздравило влюбленных мемом с Лавровым

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Посольство России в Австрии поздравило подписчиков с Днем святого Валентина мемом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ролик с Лавровым был снят в 2015 году. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что жест министра предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. С 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
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