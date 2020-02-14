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Российское посольство в Вене поздравило влюбленных мемом с Лавровым
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РИА Новости

Российское посольство в Вене поздравило влюбленных мемом с Лавровым

16:40 14.02.2020 (обновлено: 17:20 14.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Посольство России в Австрии поздравило подписчиков с Днем святого Валентина мемом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Желаем вам любви", — написали дипломаты в фейсбуке, сопроводив запись разошедшимися по Сети кадрами, на которых глава российского МИД машет рукой и посылает воздушный поцелуй.
Ролик с Лавровым был снят в 2015 году. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что жест министра предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. С 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
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Мария ЗахароваПосольство РФ в АвстрииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
Популярные комментарии
Ну вот кто-нибудь объяснит - зачем высшие российские эшелоны власти рекламируют и продвигают в России элементы чуждой нам идеологии? Или а этих эшелонах над этим вовсе не задумываются? Странно как-то получается: с одной стороны в Конституцию России вносятся поправки, призванные установить самоидентификацию народа, закрепить мировоззренческий суверенитет России, а с другой стороны - способствование проникновению чуждой идеологии... Есть только одна болезнь, при которой проявляется подобное раздвоение - шизофрения...
14 февраля, 16:49
Владимир Белогорский
6300011
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