Российское посольство в Вене поздравило влюбленных мемом с Лавровым

Ролик с Лавровым был снят в 2015 году. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что жест министра предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. С 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.