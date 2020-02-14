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Власти Индии будут проверять пассажиров из Японии из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Индии будут проверять пассажиров из Японии из-за коронавируса

16:39 14.02.2020
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© AFP 2020 / Prakash SinghПассажиры в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели
Пассажиры в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели
© AFP 2020 / Prakash Singh
Пассажиры в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии в пятницу призвало аэропорты и авиакомпании страны в связи с угрозой распространения нового коронавируса проверять всех пассажиров рейсов из Японии и Южной Кореи.
Ранее проверки были установлены для пассажиров, прибывших в Индию из Таиланда, Сингапура, Китая и Гонконга.
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"Полный досмотр всех пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из Японии, Южной Кореи, Таиланда и Сингапура, помимо рейсов из Китая и Гонконга, должен быть обеспечен немедленно, как только они выйдут из специально оборудованного выхода", - говорится в заявлении организации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название –COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая 2 случая в России.
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