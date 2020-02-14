Жертв под завалами здания в Стамбуле, по предварительным данным, нет

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спасатели не обнаружили людей под обломками здания, обрушившегося в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле, разбор завалов продолжается, сообщил глава районной управы Хакан Бахадыр.
"По предварительным данным, спасатели не нашли людей под обломками здания, но в ходе разбора завалов поиск возможных жертв продолжается", - сообщил Бахадыр в прямом эфире телеканалу NTV.
По данным мэрии, обрушение произошло из-за сборщиков металлолома, которые накануне вытащили из стен и опор здания железную арматуру. К тому же, в здании были незаконно достроены два верхних этажа, что способствовало ослаблению несущих конструкций.
Месяц назад из здания были выселены все жильцы.
8 февраля, 14:44В Индии обрушился трехэтажный дом