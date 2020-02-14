Заседание Зиновьевского клуба

Участники:
- нейробиолог, академик РАН Константин АНОХИН;
- ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена КАТАЕВА;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА, Юрий СОЛОДУХИН, Владимир ЛЕПЕХИН, Дмитрий КУЛИКОВ, Михаил ДЕМУРИН, Искандер ВАЛИТОВ, Ксения ЗИНОВЬЕВА, Анастасия ФЕДИНА, Михаил ФРИДМАН.
Возможно ли применение таких понятий, как этика, мораль и совесть, к искусственному интеллекту? Является ли искусственный интеллект частью эволюционного процесса? В чем отличия мозга, разума и интеллекта? Человек — только лишь "мыслящий тростник" или он способен "оказаться выше своих звезд"? Что несет нам трансгуманизм?
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- нейробиолог, академик РАН Константин АНОХИН;
- ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена КАТАЕВА;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА, Юрий СОЛОДУХИН, Владимир ЛЕПЕХИН, Дмитрий КУЛИКОВ, Михаил ДЕМУРИН, Искандер ВАЛИТОВ, Ксения ЗИНОВЬЕВА, Анастасия ФЕДИНА, Михаил ФРИДМАН.
Возможно ли применение таких понятий, как этика, мораль и совесть, к искусственному интеллекту? Является ли искусственный интеллект частью эволюционного процесса? В чем отличия мозга, разума и интеллекта? Человек — только лишь "мыслящий тростник" или он способен "оказаться выше своих звезд"? Что несет нам трансгуманизм?
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/