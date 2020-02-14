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Заседание Зиновьевского клуба
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РИА Новости

Заседание Зиновьевского клуба

16:37 14.02.2020
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25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба на тему: "Мир как мозг и разум. Искусственный интеллект".
Участники:
- нейробиолог, академик РАН Константин АНОХИН;
- ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена КАТАЕВА;
- заместитель директора Института философии РАН по научной работе Анатолий ЧЕРНЯЕВ;
- члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА, Юрий СОЛОДУХИН, Владимир ЛЕПЕХИН, Дмитрий КУЛИКОВ, Михаил ДЕМУРИН, Искандер ВАЛИТОВ, Ксения ЗИНОВЬЕВА, Анастасия ФЕДИНА, Михаил ФРИДМАН.

Возможно ли применение таких понятий, как этика, мораль и совесть, к искусственному интеллекту? Является ли искусственный интеллект частью эволюционного процесса? В чем отличия мозга, разума и интеллекта? Человек — только лишь "мыслящий тростник" или он способен "оказаться выше своих звезд"? Что несет нам трансгуманизм?

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").

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