ГП проверит факты загрязнения среды мусоросжигательными заводами

"В настоящее время генеральная прокуратура РФ организовала проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, экологической экспертизе. В ходе нее будут проверяться появившиеся в средствах массовой информации сведения об использовании при строительстве мусоросжигательных заводов технологий, не отвечающих экологическим требованиям", - говорится в сообщении.