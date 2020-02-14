ГП проверит факты загрязнения среды мусоросжигательными заводами

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ организовала проверку сведений об использовании при строительстве мусоросжигательных заводов технологий, не отвечающих экологическим требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время генеральная прокуратура РФ организовала проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, экологической экспертизе. В ходе нее будут проверяться появившиеся в средствах массовой информации сведения об использовании при строительстве мусоросжигательных заводов технологий, не отвечающих экологическим требованиям", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отмечают, что прокуроры на постоянной основе также проводят проверки реализации мероприятий федеральных проектов "Чистая страна" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".
"В ходе проверок особое внимание уделяется вопросам законности расходования бюджетных средств на строительство объектов обработки и утилизации отходов, на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. Контролируются принятые в этой связи решения органов государственной власти", - сообщает Генпрокуратура.
В целях получения экспертного заключения привлечены ведущие научные учреждения.