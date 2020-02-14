Во ФСИН предложили использовать портал госуслуг для записи на свидания

"ФСИН хочет, чтобы запись на свидание с заключенными по электронной очереди происходила посредством портала госуслуг", - сказал он.

По словам Борисова, доступность портала на территории всей страны значительно облегчит запись для жителей любого региона.

Вместе с тем, представитель ведомства заметил, что бюджетного финансирования на создание такой единой системы у ФСИН сейчас нет.