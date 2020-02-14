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Во ФСИН предложили использовать портал госуслуг для записи на свидания
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РИА Новости

Во ФСИН предложили использовать портал госуслуг для записи на свидания

16:34 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запись на свидание с заключенными в России должна производиться через портал госуслуг, но пока денег на разработку такой системы нет, заявил заместитель начальника управления режима и надзора ФСИН Сергей Борисов на круглом столе в Совфеде.
"ФСИН хочет, чтобы запись на свидание с заключенными по электронной очереди происходила посредством портала госуслуг", - сказал он.
По словам Борисова, доступность портала на территории всей страны значительно облегчит запись для жителей любого региона.
Вместе с тем, представитель ведомства заметил, что бюджетного финансирования на создание такой единой системы у ФСИН сейчас нет.
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Сергей БорисовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РИА НовостиМоскваБорисовРоссияОбщество
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