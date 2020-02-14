РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении

ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении , сообщил в пятницу РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.

"Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорского и Гегаркуникского марзов (областей - Прим. ред.), составляет 2,8 миллиона долларов", - сказал Степанов.

Он уточнил, что деньги выделены по линии трастового фонда Россия - Программа развития ООН.

"Проект рассчитан на три года. Очень многогранный будет кластер - и туризм, и развитие сельских общин", - сказал Степанов.

Он напомнил, что ранее при российской поддержке был реализован проект развития Тавушской области Армении.