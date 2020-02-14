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2020-02-14T17:13+0300
https://ria.ru/20200214/1564791074.html
РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении
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РИА Новости

РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении

16:32 14.02.2020 (обновлено: 17:13 14.02.2020)
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил в пятницу РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.

"Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорского и Гегаркуникского марзов (областей - Прим. ред.), составляет 2,8 миллиона долларов", - сказал Степанов.

Он уточнил, что деньги выделены по линии трастового фонда Россия - Программа развития ООН.
"Проект рассчитан на три года. Очень многогранный будет кластер - и туризм, и развитие сельских общин", - сказал Степанов.
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Он напомнил, что ранее при российской поддержке был реализован проект развития Тавушской области Армении.
В января 2015 года распоряжением правительства РФ Программе развития ООН было выделено более 5 миллионов долларов на реализацию в Армении в 2015-2019 годах проекта "Комплексная поддержка развития сельских районов: повышение устойчивости общин". Проект был реализован в Тавушской области Армении.
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ООНРоссияАрменияЭкономика
Популярные комментарии
Недоедим, но отдадим. Горжусь.
14 февраля, 16:36
КМКостя Магомедов
2260209
А их диаспора скинется так там всё можно отстроить.Что то не спешат помогать исторической родине
14 февраля, 17:44
Вениамин Шабалин
1830000
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