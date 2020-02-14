РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении

"Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорского и Гегаркуникского марзов (областей - Прим. ред.), составляет 2,8 миллиона долларов", - сказал Степанов.
Он уточнил, что деньги выделены по линии трастового фонда Россия - Программа развития ООН.
"Проект рассчитан на три года. Очень многогранный будет кластер - и туризм, и развитие сельских общин", - сказал Степанов.
1 октября 2019, 06:20Межгосударственные отношения России и Армении
Он напомнил, что ранее при российской поддержке был реализован проект развития Тавушской области Армении.
В января 2015 года распоряжением правительства РФ Программе развития ООН было выделено более 5 миллионов долларов на реализацию в Армении в 2015-2019 годах проекта "Комплексная поддержка развития сельских районов: повышение устойчивости общин". Проект был реализован в Тавушской области Армении.