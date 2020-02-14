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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T16:56+0300
https://ria.ru/20200214/1564790845.html
Источник сообщил о гибели экипажа сбитого ракетой вертолета в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564562335_0:263:3077:1993_1036x0_80_0_0_7f2262234bd0eecb34361b1ffa11e355.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о гибели экипажа сбитого ракетой вертолета в Идлибе

16:30 14.02.2020 (обновлено: 16:56 14.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Идлибе сбит вертолёт сирийской армии
В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии
© РИА Новости
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КАИР, 14 фев – РИА Новости. Вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб, весь экипаж погиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"В 13:40 по местному времени (совпадает с московским - ред.) наш военный вертолет был поражен вражеской ракетой на западе провинции Идлиб рядом с деревней Урем-Кубра, где базируются протурецкие террористические группировки. Это привело к крушению вертолета и гибели его экипажа", - сообщил источник.
Ранее турецкий телеканал TRT распространил видео, судя по которому вертолет был сбит с помощью ракеты "земля – воздух". Сообщается, что атаку осуществила вооруженная сирийская оппозиция.
Во вторник еще один вертолет сирийской армии был сбит в Идлибе террористами организации "Джебхат ан-Нусра"*, весь его экипаж погиб.
Ранее сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.
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Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман.
В пятницу турецкая газета Sabah сообщила об отправке 400 бойцов подразделений спецназа на границу с Идлибом для подкрепления пограничным войскам. В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с Идлибом вооружение и бронетехнику.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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