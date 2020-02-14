Источник сообщил о гибели экипажа сбитого ракетой вертолета в Идлибе

КАИР, 14 фев – РИА Новости. Вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб , весь экипаж погиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"В 13:40 по местному времени (совпадает с московским - ред.) наш военный вертолет был поражен вражеской ракетой на западе провинции Идлиб рядом с деревней Урем-Кубра, где базируются протурецкие террористические группировки. Это привело к крушению вертолета и гибели его экипажа", - сообщил источник.

Ранее турецкий телеканал TRT распространил видео, судя по которому вертолет был сбит с помощью ракеты "земля – воздух". Сообщается, что атаку осуществила вооруженная сирийская оппозиция.

Во вторник еще один вертолет сирийской армии был сбит в Идлибе террористами организации "Джебхат ан-Нусра"*, весь его экипаж погиб.

Ранее сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман.

В пятницу турецкая газета Sabah сообщила об отправке 400 бойцов подразделений спецназа на границу с Идлибом для подкрепления пограничным войскам. В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с Идлибом вооружение и бронетехнику.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.