Полиция завела дело после смертельного ДТП в Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту лобового столкновения "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области, в котором погибли шесть человек и один был госпитализирован, сообщает в пятницу управление МВД по региону.
ДТП произошло около 5.00 мск пятницы на 499-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Сампурском районе. По предварительным данным, в результате лобового столкновения грузопассажирской "Газели" с номерами московского региона и грузовика Foton из Самарской области, "Газель" загорелась. Погибли находившиеся в ней водитель и пять пассажиров. Водитель грузовика был доставлен в больницу.
"Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Знаменский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
"По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем "Газели", который выехал на полосу встречного движения", - сообщает полиция.