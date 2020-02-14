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Полиция завела дело после смертельного ДТП в Тамбовской области
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РИА Новости

Полиция завела дело после смертельного ДТП в Тамбовской области

16:30 14.02.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020
На месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020
© Фото : МЧС России
ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту лобового столкновения "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области, в котором погибли шесть человек и один был госпитализирован, сообщает в пятницу управление МВД по региону.
ДТП произошло около 5.00 мск пятницы на 499-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Сампурском районе. По предварительным данным, в результате лобового столкновения грузопассажирской "Газели" с номерами московского региона и грузовика Foton из Самарской области, "Газель" загорелась. Погибли находившиеся в ней водитель и пять пассажиров. Водитель грузовика был доставлен в больницу.
ДТП
3 июля 2019, 14:01
Треть ДТП в России происходит из-за лобовых столкновений, заявили в ГИБДД
"Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Знаменский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
"По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем "Газели", который выехал на полосу встречного движения", - сообщает полиция.
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Тамбовская областьПроисшествия
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