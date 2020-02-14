Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T16:26+0300
https://ria.ru/20200214/1564790628.html
Суд заочно арестовал депутата воронежской гордумы по делу о хищениях
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Суд заочно арестовал депутата воронежской гордумы по делу о хищениях

16:26 14.02.2020
205
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Суд заочно арестовал покинувшего страну воронежского депутата от "Справедливой России" Олега Турбина, который является фигурантом дела о хищении почти 600 миллионов рублей, сообщает в пятницу Ленинский районный суд города.
По данным СК, с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть", в числе которых был экс-кандидат в мэры Воронежа, депутат гордумы от "Единой России", Руслан Кочетов и депутат гордумы от "Справедливой России" Олег Турбин, с помощью реквизитов и печатей подконтрольных фирм-однодневок изготовили фиктивные документы о выполнении этими организациями обязательств по договорам с "Воронежской горэлектросетью" на общую сумму около 600 миллионов рублей. Затем представители фирм-однодневок подали в Арбитражный суд Воронежской области иски о взыскании с горэлектросети этих денег. Исковые требования были удовлетворены полностью, и у причастных к созданной схеме лиц возникло беспрепятственное право требовать 600 миллионов рублей от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть". Следствие возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество, а также о злоупотреблении полномочиями.
"Тринадцатого февраля 2020 года Ленинский районный суд Воронежа рассмотрел ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата воронежской городской думы Турбина О.Г.", - говорится в сообщении.
По данным суда, ходатайство рассматривалось в отсутствие обвиняемого, который в "настоящее время ... находится в международном розыске".
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Вчера, 11:09
В Приморье кадастровый инженер осужден за хищение 28 участков земли
"По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал Турбину О.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, указав, что срок содержания обвиняемого под стражей, в случае его экстрадиции на территорию Российской Федерации, исчисляется с момента пересечения государственной границы Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации", - информирует суд.
Ранее суд заключил под стражу, а затем выпустил под домашний арест, заменив его на запрет определенных действий других фигурантов дела - Руслана Кочетова, занимавшего с июля 2018 года до недавнего времени должность гендиректора "Воронежской горэлектросети", бывшего заместителя гендиректора по финансам Марию Аркатову и бывшего гендиректора "Воронежской горэлектросети" с 2015 года по июль 2018 года Александра Гаврилина.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:32
В Красноярском крае прокурора района задержали за получение взятки
211000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Справедливая РоссияВоронежская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП в Тамбовской области. 14 февраля 2020
Полиция завела дело после смертельного ДТП в Тамбовской области
Сотрудники ФСБ России
В Крыму задержали двух "черных копателей"
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
Банкомат
Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2020 годах
Зал судебных заседаний
В Москве осудили директора "Пятерочки", побившую посетителя
Доставка закона: курьер помог задержать преступников
Доставка закона: курьер помог задержать преступников
В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии
Источник сообщил о гибели экипажа сбитого ракетой вертолета в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Молоток судьи
Суд оставил под арестом Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Статуя Фемиды
В Новочеркасске экс-начальника войсковой части осудили за взятки
Президент России Владимир Путин
Путин помиловал трех россиян
Новый международный терминал в аэропорту Шереметьево
В "Шереметьево" задержали женщину с сумкой патронов, сообщил источник
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Экс-министр здравоохранения Нижегородской области Александр Карцевский рядом со своим автомобилем
В ГД катание экс-чиновника по лыжне на внедорожнике назвали хамством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния