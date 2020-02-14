Суд заочно арестовал депутата воронежской гордумы по делу о хищениях

ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Суд заочно арестовал покинувшего страну Суд заочно арестовал покинувшего страну воронежского депутата от "Справедливой России" Олега Турбина, который является фигурантом дела о хищении почти 600 миллионов рублей, сообщает в пятницу Ленинский районный суд города.

По данным СК , с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть", в числе которых был экс-кандидат в мэры Воронежа, депутат гордумы от "Единой России", Руслан Кочетов и депутат гордумы от "Справедливой России" Олег Турбин, с помощью реквизитов и печатей подконтрольных фирм-однодневок изготовили фиктивные документы о выполнении этими организациями обязательств по договорам с "Воронежской горэлектросетью" на общую сумму около 600 миллионов рублей. Затем представители фирм-однодневок подали в Арбитражный суд Воронежской области иски о взыскании с горэлектросети этих денег. Исковые требования были удовлетворены полностью, и у причастных к созданной схеме лиц возникло беспрепятственное право требовать 600 миллионов рублей от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть". Следствие возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество, а также о злоупотреблении полномочиями.

"Тринадцатого февраля 2020 года Ленинский районный суд Воронежа рассмотрел ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата воронежской городской думы Турбина О.Г.", - говорится в сообщении.

По данным суда, ходатайство рассматривалось в отсутствие обвиняемого, который в "настоящее время ... находится в международном розыске".

"По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал Турбину О.Г. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, указав, что срок содержания обвиняемого под стражей, в случае его экстрадиции на территорию Российской Федерации, исчисляется с момента пересечения государственной границы Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации", - информирует суд.