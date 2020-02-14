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В Росстате назвали общую задолженность по зарплате на 1 февраля
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РИА Новости

В Росстате назвали общую задолженность по зарплате на 1 февраля

16:30 14.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Общая задолженность по зарплате в России на 1 февраля 2020 года составила 2,25 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
"На 1 февраля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2251,3 миллиона рублей и по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась на 137,1 миллиона рублей (на 6,5%)", - говорится в пресс-релизе.
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Данные представлены предприятиями за исключением малых предпринимателей.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля, на долги образовавшиеся в этом году, приходится 132 миллиона рублей, в 2019 году – 1147,2 миллиона рублей, в 2018 году и ранее – 972,1 миллиона рублей.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43%; строительство и добыча полезных ископаемых – по 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовка – 9%; транспорт – 8%, подсчитали в Росстате.
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