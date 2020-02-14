В Росстате назвали общую задолженность по зарплате на 1 февраля

"На 1 февраля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2251,3 миллиона рублей и по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась на 137,1 миллиона рублей (на 6,5%)", - говорится в пресс-релизе.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля, на долги образовавшиеся в этом году, приходится 132 миллиона рублей, в 2019 году – 1147,2 миллиона рублей, в 2018 году и ранее – 972,1 миллиона рублей.