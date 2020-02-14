Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T16:19+0300
https://ria.ru/20200214/1564790219.html
Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564633695_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_28764dded764ded9ddd7eec3467f058c.jpg
РИА Новости

Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе

16:19 14.02.2020
993
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Безответственные заявления Турции об обстрелах сирийской армии ведут только к эскалации в Идлибе и скоропалительным решениям, говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
В ЦПВС отметили, что Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск.
"Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации. Подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции", - говорится в заявлении.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
5830012
Обсудить 0
Центр по примирению в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные в провинции Идлиб
ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии
Источник сообщил о гибели экипажа сбитого ракетой вертолета в Идлибе
Сирийские военные в провинции Алеппо
Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией
Алеппо
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Вертолет сирийских ВВС
В Идлибской зоне деэскалации сбили вертолет ВВС Сирии, сообщили СМИ
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
Белорусский оператор "Дружбы" на полчаса останавливал транзит нефти
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Отель Bayerischer Hof, где пройдет Мюнхенская конференция по безопасности
В Мюнхене начала работу конференция по безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции
Сирийско-турецкая граница
Турция перебросила 400 бойцов спецназа на границу с Идлибом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Штайнмайер заявил о необходимости улучшать отношения России и ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния