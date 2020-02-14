Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе

"Центр по примирению враждующих сторон обращает внимание на ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации. Подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции", - говорится в заявлении.