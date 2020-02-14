В Мюнхене начала работу конференция по безопасности

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности открылась в 56-й раз в баварской столице, собравшихся участников приветствовал многолетний председатель форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
В конференции в этом году принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
В 2019 году в работе 55-й Мюнхенской конференции приняли участие более 600 делегатов. В основной программе форума выступали среди прочих канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс, Лавров. Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, в Арктике, на Балканах, в Черном море, тематике энерго- и кибербезопасности, вопросам контроля над вооружениями.