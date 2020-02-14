Белорусский оператор "Дружбы" на полчаса останавливал транзит нефти

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. ОАО "Гомельтранснефть Дружба", белорусский оператор магистрального нефтепровода на полчаса останавливал транзит нефти из РФ в Польшу из-за трещины в трубопроводе, прокачка уже восстановлена, говорится в сообщении компании.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ведет ремонтные работы на участке магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест" в связи с обнаружением повреждения трубопровода", - отмечается в сообщении на сайте предприятия.

Там уточняется, что в 12.30 (совпадает с мск) на 18-м км магистрального нефтепровода "Мозырь – Брест" DN 800 обнаружена трещина. Данный участок выведен из эксплуатации, в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы, говорится в сообщении.