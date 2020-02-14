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Белорусский оператор "Дружбы" на полчаса останавливал транзит нефти
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РИА Новости

Белорусский оператор "Дружбы" на полчаса останавливал транзит нефти

16:14 14.02.2020
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСимвол нефтепровода "Дружба" около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Символ нефтепровода "Дружба" около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. ОАО "Гомельтранснефть Дружба", белорусский оператор магистрального нефтепровода на полчаса останавливал транзит нефти из РФ в Польшу из-за трещины в трубопроводе, прокачка уже восстановлена, говорится в сообщении компании.
"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ведет ремонтные работы на участке магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест" в связи с обнаружением повреждения трубопровода", - отмечается в сообщении на сайте предприятия.
Там уточняется, что в 12.30 (совпадает с мск) на 18-м км магистрального нефтепровода "Мозырь – Брест" DN 800 обнаружена трещина. Данный участок выведен из эксплуатации, в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы, говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что "перекачка нефти в направлении Польши восстановлена в 13.00".
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Нефтепровод "Дружба"ПольшаМинскРоссияВ мире
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