ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

"Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что только за текущие сутки турецкой стороной было заявлено "о якобы уничтожении 63 сирийских военнослужащих".