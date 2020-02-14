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ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
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РИА Новости

ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

16:13 14.02.2020 (обновлено: 16:29 14.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские военные в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
"Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что только за текущие сутки турецкой стороной было заявлено "о якобы уничтожении 63 сирийских военнослужащих".
"Подобные заявления об "обстрелах" сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности", - добавили в ЦПВС.
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Центр по примирению в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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