ЦПВС опроверг данные Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

"Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в заявлении.
Отмечается, что только за текущие сутки турецкой стороной было заявлено "о якобы уничтожении 63 сирийских военнослужащих".
"Подобные заявления об "обстрелах" сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности", - добавили в ЦПВС.