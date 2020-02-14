Минздрав утвердил учебный комплекс по оказанию первой медпомощи

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав РФ утвердил и направил в регионы учебно-методический комплекс для обучения правилам оказания первой помощи, сообщили РИА Новости в АНО "Национальные приоритеты".

"Минздравом России утвержден и тиражирован в регионы учебно-методический комплекс для обучения различных групп населения правилам оказания первой помощи, в том числе особые материалы для преподавателей учебных заведений, что поможет в реализации национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

По словам главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава Леонида Дежурного, в РФ существует острая необходимость создания условий для оказания первой помощи широкими слоями населения, так как поддержать жизнь пострадавшего до прибытия "скорой" могут очевидцы.

Он также отметил, что на сегодняшний день оказанию первой помощи обучают на различных пособиях, часто не соответствующих современному законодательству.

"Одним из ключевых направлений совершенствования оказания первой помощи является создание унифицированной системы обучения потенциальных участников ее оказания на основании современных правил оказания первой помощи", - считает Дежурный, слова которого приводит АНО.

Учебно-методический комплекс, разработанный Минздравом, включает учебное пособие для всех, а также особые методические материалы для преподавателей первой помощи. Они демонстрируют универсальный алгоритм оказания первой помощи, способы перемещения пострадавшего, оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения и так далее.