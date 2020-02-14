Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках

АФИНЫ, 14 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что в России нет никаких перспектив браков между людьми одного пола, пишут греческие СМИ, отмечая, что глава российского государства решил не следовать примеру тех, кто уничтожает институт семьи, как это сделала, например, Франция.
Путин накануне на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама". Высказывание главы российского государства процитировали все ведущие греческие СМИ.
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"В том, что не будет понятий "родитель номер один" и "родитель номер два", заверил россиян сам президент Владимир Путин, дав понять, что нет никаких перспектив браков между людьми одного пола", - отмечает радиостанция Athens voice.
"Российский президент ясно дал понять, что в течение срока его полномочий не будет однополых браков", - пишет информационный сайт news247.gr.
"Niet родителям "1" и "2" - только мать и отец", - пишет греческая редакция Euronews. Она напоминает, что в марте 2019 года национальное собрание Франции проголосовало за отмену слов "мать" и "отец" во всех официальных документах системы образования для устранения дискриминации, которой подвергаются "родители одного пола".
Агентство церковных новостей Romfea называет высказывания Путина направленным против его французского коллеги Эммануэля Макрона.
"Президент России, похоже, не следует за теми, кто работает над уничтожением самого священного института семьи. Русская Церковь, как сообщается, приветствовала заявления президента страны. Со своей стороны она неоднократно выражала свое несогласие", - пишет Romfea.