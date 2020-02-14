Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках

Путин накануне на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама". Высказывание главы российского государства процитировали все ведущие греческие СМИ.