В ДНР заявили о гибели человека из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 7 по 13 февраля 2020 года на территории Донецкой народной республики погиб один военнослужащий", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили шесть человек, семеро погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4902 человека.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения