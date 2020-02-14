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В ДНР заявили о гибели человека из-за боевых действий
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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели человека из-за боевых действий

16:04 14.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 7 по 13 февраля 2020 года на территории Донецкой народной республики погиб один военнослужащий", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили шесть человек, семеро погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4902 человека.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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