В ДНР заявили о гибели человека из-за боевых действий

"С 7 по 13 февраля 2020 года на территории Донецкой народной республики погиб один военнослужащий", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили шесть человек, семеро погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4902 человека.