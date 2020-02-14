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Толстой назвал проект о профилактике бытового насилия бессмысленным
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РИА Новости

Толстой назвал проект о профилактике бытового насилия бессмысленным

16:02 14.02.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает бессмысленным законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, поскольку документ содержит нереализуемые нормы.
"Понятно, что у нас в стране, как и в любой другой стране мира..., проблема бытового, домашнего насилия существует, она есть. И, конечно, это недопустимо, и я лично считаю, что если мужчина поднял руку на женщину, нужно сразу останавливаться, прерывать отношения. С таким мужиком жить неправильно... Что касается самого закона, то я против этого закона, потому что он бессмысленный", - заявил Толстой на встрече с московскими студентами.
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По его словам, нормы, содержащиеся в проекте, либо не реализуемы, либо уже есть в российском законодательстве. Толстой считает, что минусы законопроекта "очень существенные". Так, отметил политик, имеющиеся в документе понятия "психологическое и экономическое насилие" можно трактовать максимально широко.
"То есть ты пришел, поел борщ, не похвалил его, не сказал, что он вкусный. Это что? Это психологическое насилие. Или тебе жена говорит: "Мне нужны новые зимние сапоги". Ты говоришь: "Извини, дорогая, сейчас нет денег". Это экономическое насилие... То есть трактовать это можно как угодно", - считает депутат.
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Вице-спикер Госдумы также считает невыполнимой норму об охранном ордере.
"Этот охранный ордер говорит о том, что муж, который обижает, не должен на протяжении, к примеру, 60 дней приближаться к ней (женщине) и ребенку ближе, чем на 150 метров.. Это означает, что он собрал вещи и уехал из квартиры. Куда он уехал? К другу в гараж, что ли? У нас у любого человека есть конституционное право на жилище. Как это будет реализовываться? Это нереализуемая норма", - считает он.
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Ранее Толстой заявлял, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия направлен на раскол семьи "с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО".
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.
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Законопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеНовости - Религия и мировоззрениеПетр ТолстойГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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