В "Шереметьево" задержали женщину с сумкой патронов, сообщил источник

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Женщина пыталась пронести в аэропорт "Шереметьево" сумку с 50 боевыми патронами, она задержана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На пункте пропуска терминала "Е" аэропорта "Шереметьево" задержана женщина, у которой при себе в женской сумочке было 50 боевых патронов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
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