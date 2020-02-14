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В "Шереметьево" задержали женщину с сумкой патронов, сообщил источник
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РИА Новости

В "Шереметьево" задержали женщину с сумкой патронов, сообщил источник

16:01 14.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый международный терминал в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новый международный терминал в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Женщина пыталась пронести в аэропорт "Шереметьево" сумку с 50 боевыми патронами, она задержана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На пункте пропуска терминала "Е" аэропорта "Шереметьево" задержана женщина, у которой при себе в женской сумочке было 50 боевых патронов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
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МоскваШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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