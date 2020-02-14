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В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками
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РИА Новости

В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками

16:00 14.02.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела запада Донецка были повреждены шесть домов, вентиляционный ствол шахты. Кроме того, под обстрел попала школа.
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"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По данным ведомства, украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка и поселок Старомихайловка из минометов и гранатометов. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Ее статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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