В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела запада Донецка были повреждены шесть домов, вентиляционный ствол шахты. Кроме того, под обстрел попала школа.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По данным ведомства, украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка и поселок Старомихайловка из минометов и гранатометов. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Ее статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.