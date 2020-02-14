В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.