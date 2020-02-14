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В Крыму задержали двух "черных копателей"
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РИА Новости

В Крыму задержали двух "черных копателей"

15:58 14.02.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Два "черных копателя" задержаны в Крыму, во время обысков у них дома изъято около 400 различных артефактов, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Установлено, что двое местных жителей, безработных граждан Украины, в результате незаконных раскопок близ пещерного города "Бакла" в Бахчисарайском районе изъяли археологические предметы VI-XI веков", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в ходе обысков мест проживания "черных копателей" было изъято около 400 предметов, которые по заключению специалистов представляют особую культурную ценность.
"Среди них: бронзовые наконечники стрел, датируемые VII-IV веками до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны 1854-1855 гг., элементы одежды и украшений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что мужчины задержаны.
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