В Крыму задержали двух "черных копателей"

"Установлено, что двое местных жителей, безработных граждан Украины, в результате незаконных раскопок близ пещерного города "Бакла" в Бахчисарайском районе изъяли археологические предметы VI-XI веков", - говорится в сообщении.

Мужчины проживают в Севастополе. Возбуждено уголовное дело за незаконный поиск и изъятие археологических предметов.

По данным следствия, в ходе обысков мест проживания "черных копателей" было изъято около 400 предметов, которые по заключению специалистов представляют особую культурную ценность.