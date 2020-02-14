В Крыму задержали двух "черных копателей"

"Установлено, что двое местных жителей, безработных граждан Украины, в результате незаконных раскопок близ пещерного города "Бакла" в Бахчисарайском районе изъяли археологические предметы VI-XI веков", - говорится в сообщении.
12 августа 2019, 11:36Суд признал виновными "черных копателей", проводивших раскопки в Якутии
Мужчины проживают в Севастополе. Возбуждено уголовное дело за незаконный поиск и изъятие археологических предметов.
По данным следствия, в ходе обысков мест проживания "черных копателей" было изъято около 400 предметов, которые по заключению специалистов представляют особую культурную ценность.
"Среди них: бронзовые наконечники стрел, датируемые VII-IV веками до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны 1854-1855 гг., элементы одежды и украшений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что мужчины задержаны.
28 февраля 2019, 09:47В Белгородской области разоблачили группу "черных копателей"