Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T23:31+0300
https://ria.ru/20200214/1564788745.html
Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156111/69/1561116975_0:59:3077:1790_1036x0_80_0_0_94fbb17339282282e74a90c751f4c9a6.jpg
РИА Новости

Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"

15:56 14.02.2020 (обновлено: 23:31 14.02.2020)
5506
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Белоруссия при недостаточных поставках нефти из РФ в феврале начнет "отбор" трубы, по которой российское сырье идет транзитом на Запад, чтобы "добрать" до необходимого республике ежемесячного объема в 2 миллиона тонн, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах…, мы начнем отбор и транзитной трубы", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения образовательного центра Сириус в Сочи. 15 февраля 2019
Вчера, 14:49Союзное государство
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Белорусский лидер обратил внимание, что через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 миллионов тонн нефти в год, и при прокачке в РФ "не имеют никаких проблем". "Мы добросовестно, честно качаем эту нефть… Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 миллионов тонн добирать", - заявил Лукашенко.
По его словам, Минск рассматривает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток трубопровода "Дружба".
Лукашенко также обратил внимание, что соглашение Минска и Москвы предусматривает 24 миллиона тонн поставок нефти в год, однако в январе было поставлено всего 500 тысяч тонн, то есть за этот месяц недопоставлено еще 1,5 миллиона тонн сырья. Кроме того, Лукашенко констатировал, что РФ до сих пор не рассчиталась перед Белоруссией за ЧП с "грязной" нефтью, хотя, по его словам, вышло из строя оборудование на обоих НПЗ страны - в Мозыре и Новополоцке, а также пострадал белорусский участок магистрального нефтепровода "Дружба".
Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более "раз они поставляют продукт по мировой цене". При этом президент подчеркнул, что Минск не просит у Москвы дешевую нефть, готов купить по мировой цене и переработать, и "это выгодно для компаний".
Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". При этом глава "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что переориентацию нефтепровода "Дружба" на реверсные поставки технологически сложно осуществить, потребуется менять часть инфраструктуры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Вчера, 14:44
Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР
1822227255
Обсудить 10
Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Совсем обнаглел этот председатель колхоза! Думает, что дешёвый шантаж опять сойдёт ему с рук? И кто ещё будет будет отрицать тождество Лукашенко и укронацистской власти?
14 февраля, 16:08
Владимир Белогорский
2920313
Если не дадите, то мы украдём... Никакого шантажа... :-)
14 февраля, 16:05
Владислав Леончук
2190014
Рекомендуем
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
Белорусский оператор "Дружбы" на полчаса останавливал транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск обсуждает с Польшей поставки американской нефти через Гданьск
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт оценил заявления Лукашенко об отношениях с Россией
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко раскрыл подробности последней встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск захотел от Москвы скидки на газ пострадавшим от ЧАЭС районам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Строительство Белорусской АЭС
Эксперт прокомментировал ситуацию с БелАЭС
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния