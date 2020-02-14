Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"

МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Белоруссия при недостаточных поставках нефти из РФ в феврале начнет "отбор" трубы, по которой российское сырье идет транзитом на Запад, чтобы "добрать" до необходимого республике ежемесячного объема в 2 миллиона тонн, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

"В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах…, мы начнем отбор и транзитной трубы", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь

Белорусский лидер обратил внимание, что через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 миллионов тонн нефти в год, и при прокачке в РФ "не имеют никаких проблем". "Мы добросовестно, честно качаем эту нефть… Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 миллионов тонн добирать", - заявил Лукашенко.

По его словам, Минск рассматривает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток трубопровода "Дружба".

Лукашенко также обратил внимание, что соглашение Минска и Москвы предусматривает 24 миллиона тонн поставок нефти в год, однако в январе было поставлено всего 500 тысяч тонн, то есть за этот месяц недопоставлено еще 1,5 миллиона тонн сырья. Кроме того, Лукашенко констатировал, что РФ до сих пор не рассчиталась перед Белоруссией за ЧП с "грязной" нефтью, хотя, по его словам, вышло из строя оборудование на обоих НПЗ страны - в Мозыре и Новополоцке, а также пострадал белорусский участок магистрального нефтепровода "Дружба".

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более "раз они поставляют продукт по мировой цене". При этом президент подчеркнул, что Минск не просит у Москвы дешевую нефть, готов купить по мировой цене и переработать, и "это выгодно для компаний".