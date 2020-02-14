Минск обсуждает с Польшей поставки американской нефти через Гданьск

Он добавил, что рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба", по которому сейчас идет транзит российской нефти на Запад. Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Белоруссия - качать из Европы, подчеркнул белорусский лидер.