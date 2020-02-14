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Минск обсуждает с Польшей поставки американской нефти через Гданьск
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РИА Новости

Минск обсуждает с Польшей поставки американской нефти через Гданьск

15:54 14.02.2020 (обновлено: 15:55 14.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.
"Мы сейчас из Гданьска поставим по трубе", - заявил Лукашенко в пятницу, посещая Светлогорский ЦКК, отметив, что Белоруссия прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами. "Купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки", - пояснил Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:10Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах
Он добавил, что рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба", по которому сейчас идет транзит российской нефти на Запад. Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Белоруссия - качать из Европы, подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, для поставок также задействуют балтийские порты, здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты.
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Александр ЛукашенкоПольшаБелоруссияЭкономика
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