Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Кроме того, президенты согласились, что акцент необходимо делать на обмене пленными.

На последнем саммите в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы. Киев, Донецк и Луганск обязались: