Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Владимир Путин поручил ЦИК организовать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

В подготовке также участвуют избирательные комиссии субъектов страны, территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.

Кроме того, президент поручил правительству выделить избиркому средства из бюджета.

В распоряжении главы государства говорится, что их объем не может быть меньше, чем сумма, выделенная на проведение выборов президента в 2018 году с учетом инфляции.

Как сообщалось в конце 2017 года, власти заложили в бюджет 17 697 998 700 рублей.

Выходной день

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправки в Конституцию Андрей Клишас предложил президенту сделать день общероссийского голосования выходным, но не за счет других нерабочих и праздничных дней.

Путин поддержал эту идею и пообещал обратить особое внимание правительства на то, чтобы майские или новогодние каникулы не сокращали.

Выбор дня голосования

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. В Кремле приняли к сведению такую идею, но решения пока не приняли.

Перед этим председатель КПРФ Геннадий Зюганов попросил не проводить голосование 22 апреля, так как в этот день будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.