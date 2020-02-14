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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

15:50 14.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Владимир Путин поручил ЦИК организовать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
В подготовке также участвуют избирательные комиссии субъектов страны, территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
13 февраля, 16:15
В ЦИК готовы выполнить задачу по подготовке голосования по Конституции
Кроме того, президент поручил правительству выделить избиркому средства из бюджета.
В распоряжении главы государства говорится, что их объем не может быть меньше, чем сумма, выделенная на проведение выборов президента в 2018 году с учетом инфляции.
Как сообщалось в конце 2017 года, власти заложили в бюджет 17 697 998 700 рублей.

Выходной день

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправки в Конституцию Андрей Клишас предложил президенту сделать день общероссийского голосования выходным, но не за счет других нерабочих и праздничных дней.
Путин поддержал эту идею и пообещал обратить особое внимание правительства на то, чтобы майские или новогодние каникулы не сокращали.
Андрей Клишас
13 февраля, 16:09
Клишас предложил два этапа внесения поправок в Конституцию

Выбор дня голосования

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. В Кремле приняли к сведению такую идею, но решения пока не приняли.
Перед этим председатель КПРФ Геннадий Зюганов попросил не проводить голосование 22 апреля, так как в этот день будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.
В январе член рабочей группы по изменению Конституции, сенатор Алексей Пушков предложил растянуть голосование на несколько дней. Позднее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что аргументов за такой сценарий "пока мало".
13302573
Обсудить 19
ЦИКВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
это же всё не законно, как добиться референдума? кто нибудь знает?
14 февраля, 16:29
- _ -
1610202
Общероссийский референдум - это в принципе самое законное из возможного.
14 февраля, 17:53
ВВольдемар
721002
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